Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il poster italiano perde le “corna” rispetto all’originale

I poster di Doctor Strange nel Multiverso della Follia mostrano delle varianti: quello internazionale ha il protagonista che fa le corna, mentre quello italiano no.

L’uscita del nuovo trailer e dei poster di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha portato a creare un curioso caso: il poster italiano rispetto a quello internazionale ha perso le “corna” che lo stesso personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch esibisce in un gesto fatto con la mano. Nel poster italiano il gesto viene sostituito da due semplici dita puntate in alto.

Ecco i due poster di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, con le corna presenti in una immagine e assenti nell’altra.

Il provvedimento è dovuto, probabilmente, al fatto che il gesto delle corna in Italia possa essere accostato a più elementi, e per questo motivo sarebbe potuto essere fuorviante, per certi versi. Altri Paesi europei, invece, hanno mantenuto il gesto delle corna.

Benedict Cumberbatch (Stephen Strange), Elizabeth Olsen (Wanda “Scarlet Witch” Maximoff), Benedict Wong (Wong) e Xochitl Gomez (America Chavez) sono definitivamente designati come i quattro personaggi principali della pellicola, che vedrà nel cast anche Chiwetel Ejiofor, Michael Stühlbarg e Rachel McAdams… più numerose sorprese, a quanto pare.

Questa la sinossi ufficiale del lungometraggio:

Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.