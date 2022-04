Pixel Watch: dimenticato un prototipo in un ristorante, l’annuncio sembra imminente

Un utente ha di recente lasciato un Pixel Watch, dispositivo ancora non annunciato, in un ristorante, e sembra quindi che il reveal dei nuovi gioiellini sia vicino.

In maniera piuttosto bizzarra, un nuovo leak relativo ai Pixel Watch di Google non ancora annunciati è emerso in rete. Non parliamo infatti nello specifico di informazioni arrivate grazie a una fonte o a un report, ma di una qualche unità fornita in anteprima per la recensione o il testing del dispositivo che è stata abbandonata in un ristorante.

Non è raro che alcuni oggetti possano venire dimenticati in luoghi come questo, ma ovviamente la situazione cambia quando si parla di dispositivi che non sono neanche stati annunciati da parte della compagnia, e che dovrebbero avere modo di presentarsi sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Ciò permette quindi di poter scoprire fin da subito quello che a quanto pare sarà proprio il design del nuovo orologio smart della compagnia non nato sotto il brand di Fitbit.

Si aveva modo di parlare del tutto già qualche giorno a dietro, quando delle immagini emerse avevano fatto luce sulla questione (ne abbiamo parlato in questo approfondimento), e l’immagine che potete ammirare in copertina all’articolo ha confermato quindi i vari dettagli. Quanto riportato da Android Central mostra quindi un dispositivo dal look quasi totalmente circolare, con cornici quasi assenti e un display alquanto piegato.

È possibile vedere fin da subito un pulsante, oltre che un buco, il quale potrebbe essere per il microfono. Per quel che riguarda la parte inferiore, questa sembra essere di metallo. con quattro fori che sembrerebbero legati invece ai sensori.

Con delle copie dei Pixel Watch che girano quindi in tutto il mondo, seppur non sia chiaro a cosa questa fosse destinata nello specifico, l’annuncio dei nuovi orologi sembrerebbe quindi quasi imminente, e pare che non servirà altro che attendere ancora qualche settimana al fine di scoprire finalmente tutti i dettagli grazie all’annuncio ufficiale della compagnia.