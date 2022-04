Melvina e il dono del serpente: torna in libreria Rachele Aragno per Bao Publishing

Bao Publishing annuncia l’uscita di Melvina e il dono del serpente di Rachele Aragno, il 28 aprile. Rachele Aragno è cresciuta molto, come artista e come narratrice, dalla prima avventura di Melvina… e anche la protagonista di questa storia è cresciuta, rispetto al libro precedente.

Ora è un’adolescente problematica e che sta diventando introversa. Una inaspettata convocazione al mondo di Aldiqua la convince a riunirsi ai suoi amici Otto e Benjamino, che da un po’ di tempo stava trascurando, per risolvere un mistero inquietante. Nel frattempo, in gran segreto, il malvagio Malcape trama per riprendersi il potere e il prestigio che ha perso proprio per mano di Melvina.

Questa storia ha più livelli di lettura e i significati che a prima vista appaiono simbolici si disvelano mirabilmente nella loro ineluttabilità man mano che i giovani eroi procedono nella ricerca della verità, per salvare un mondo e la Prescelta. Melvina è alle prese con le difficoltà legate alla crescita, a nuove emozioni che sente dentro di sé, al suo corpo che cambia, difficoltà che la portano ad avere dei disturbi alimentari.

Rachele Aragno nasce nel 1982 in un paesino della Toscana. Inizia da subito a disegnare, progettando di diventare fumettista. Finito il Liceo Linguistico, si diploma alla Scuola Internazionale di Comics di Roma. La gavetta dura diversi anni, durante i quali lavora con alcune Case editrici indipendenti. Nello stesso periodo collabora con l’Organizzazione Mondiale della Sanità realizzando un’illustrazione per un opuscolo sulla depressione e partecipa alla mostra collettiva “Rudy Valentino a Matera”. Il 2017 è l’anno di svolta: illustra la costellazione dell’Uccello del Paradiso per il progetto di beneficenza “Costellarium” del Rêverie Studio e, su Ave di Attaccapanni Press esce Melvina, una storia breve. Nel 2019 pubblica con BAO Publishing il graphic novel Melvina, un progetto che cura da anni ma ancora chiuso nel cassetto, premiato in Francia nel 2020 con il Premio Artemisia e candidato al Premio Micheluzzi in Italia (che avrà diverse edizioni straniere, in Francia per Dargaud, in Spagna per Liana Editorial e negli Stati Uniti per Random House Graphic).

Nel 2020 disegna la cover variant di Hellboy: The Hidden Land (Dark Horse) e collabora con Deagostini, il Castoro e Treccani. L’anno successivo illustra il libro per ragazzi Elinor Puffygal (Marietti Junior) e partecipa alla 24hours Short Comics Marathon, in veste di giurata, in occasione dello Shorts International Film Festival di Trieste.

Alla fine del 2021 l’edizione americana di Melvina viene nominata tra le letture migliori per i giovani dal comitato dell’ALA, l’Associazione delle Biblioteche Americane.

Al momento sta lavorando a un fumetto con Barbara Canepa e Bruno Enna per la collana Métamorphose, a un progetto ancora segreto con Dark Horse e a un fumetto breve tratto da Odio Favolandia con Skottie Young.

