WhatsApp: chiamate fino a 32 membri su iOS disponibili

È passato ormai molto tempo da quando la funzionalità delle chiamate fra utenti attraverso la semplice rete a internet è stata aggiunta sulla piattaforma di WhatsApp, e come di recente riportato questa ha avuto modo di migliorarsi ulteriormente grazie al continuo supporto di Meta. La compagnia prima nota come Facebook ha infatti implementato la possibilità di avviare delle chiamate con un totale di 32 persone connesse su iOS, aprendo quindi a molte più possibilità il suo sistema.

Fra quando la classica rete non prende e quando si vuole optare per una maggiore stabilità attraverso internet, la maggior parte delle chiamate avviene ovviamente fra pochi individui, ma c’è c’è da dire che fra molti gruppi e possibilità di evitare ulteriori software un aumento del numero di membri totali a 32 potrà di sicuro tornare comodo in molteplici ambiti.

Come avviene spesso, sono molte le feature a cui la compagnia sta lavorando per la sua piattaforma, fra alcune novità arrivate in beta e altre di cui non ci sono ancora stati degli effettivi test, ma in questo caso il nuovo aggiornamento è stato rilasciato senza molto preavviso.

C’è da dire che al momento l’aggiornamento è stato come detto rilasciato solamente su iOS, e non sappiamo sé e quando il tutto avrà modo di giungere anche su Android. All’effettivo, è possibile che il tutto potrà essere rilasciato solamente nel giro di poco tempo, magari proprio con un nuovo update nel corso del mese di aprile.

Al fine di implementare il tutto, Meta ha anche modificato il lato estetico della piattaforma per permettere la visualizzazione di più partecipanti nel corso di una singola schermata. Non ci resterà che scoprire sé e quando il tutto avrà finalmente modo di giungere anche su Android con un nuovo aggiornamento a sorpresa.