OnePlus Nord 2T: primi leak svelano dettagli sulle fotocamere?

Si è parlato nel corso degli scorsi giorni del debutto di un nuovo dispositivo della serie Nord 2 realizzato da OnePlus che dovrebbe avere modo di superare quanto visto con i precedenti telefoni, migliorando sotto diversi aspetti, fra cui anche le fotocamere. Mentre non ci sono però dettagli ufficiali per quel che concerne i gioiellini in questione, dato che OnePlus non ha ancora avuto modo di approfondire la questione, un leak avrebbe avuto modo di anticipare quanto la compagnia dovrebbe offrire nell’ambito dei sensori.

In attesa del debutto del telefono in questione nel mercato dell’India, con un potenziale lancio in futuro anche per quel che concerne l’Italia, le pagine di Gizmochina parlano di come questo dovrebbe offrire una fotocamera primaria da 50 MP sul retro, la quale presenterebbe apertura di f/1.9 e lente focale di 24,6 mm. Sembra che ad accompagnare quest’ultimo ci sarà anche la stabilizzazione elettronica dell’immagine, nota come EIS, e che risulteranno presenti anche due ulteriori sensori.

Nel retro la compagnia sembrerebbe infatti pronta a includere anche una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Per la parte frontale, invece, si parla di un totale di 32 MP a completare il setup foto davvero interessante. Ovviamente questo leak riguardante le fotocamera va preso con le pinze fino a che la compagnia non avrà davvero modo di annunciare i dispositivi in questione, i quali sembrerebbero pronti a giungere nel corso dei mesi di maggio o giugno, sperando ovviamente che il colosso abbia modo in futuro di valutare anche il mercato europeo.

Per quel che riguarda novità più vicine, il colosso dovrebbe avere modo di far rivivere il brand Ace di Oppo con dei nuovi smartphone targati però OnePlus, ne abbiamo parlato nello specifico in questo approfondimento.