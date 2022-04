OnePlus Ace: design anticipato da un video leakato?

Un video emerso in rete di recente avrebbe anticipato il design dei nuovi smartphone OnePlus Ace, pronti a far rivivere il brand di Oppo ormai in stallo da tempo.

Mentre siamo in attesa del reveal ufficiale dei nuovi smartphone OnePlus Ace, pronti a far rivivere il brand ormai morto di Oppo, sono emersi dei piacevoli dettagli. Il reveal dei dispositivi dovrebbe infatti avvenire nel corso dei prossimi giorni, con un lancio che sarebbe invece fissato per il mese di aprile per quel che concerne il territorio cinese. Tuttavia, in attesa di novità ufficiali, un video che mostra i dispositivi in questione è approdato in rete, come ripreso dalle pagine di Gizmochina.

Come potete vedere quid di seguito, abbiamo a che fare con un filmato del gioiellino in questione che risulta alquanto breve, e che mostra infatti il telefono nel suoi design solamente per qualche secondo, in quella che sembra una presentazione a porte chiuse. Mentre non sappiamo quindi quali saranno le novità del gioiellino, come anche se questo avrà modo di in futuro di giungere anche nel nostro paese, il suddetto leak sembra aver dissipato ogni dubbio in merito alla rinascita di questo particolare brand.

Al momento non abbiamo visto molto in merito al telefono in questione, che a quanto pare avrà modo di presentarsi sotto i riflettori solamente nel giro di qualche giorno, ed è bene quindi aspettare novità in tal senso grazie alle informazioni ufficiali che la compagnia dovrebbe avere modo di rivelare nel giro di non troppo tempo.

Il design anticipato mostra come era facile immagine un look davvero facile da distinguere rispetto al resto, che infatti sa farsi notare principalmente grazie alla fotocamera presente, che dovrebbe offrire tra le altre cose delle performance non indifferenti. Fra le novità anticipate c’è il fatto che con il preordine dovrebbe risultare possibile mettere mano gratuitamente su uno speaker bluetooth (almeno in Cina) e che dovrebbe essere stato incluso all’interno il SoC Dimensity 800, come anticipato da GeekBench.