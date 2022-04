I Simpson: ecco la nuova insegnante di Bart con la voce di Kerry Washington

Kerry Washington sarà la voce che darà vita ad un nuovo personaggio de I Simpson: stiamo parlando della nuova insegnante di Bart, che andrà a sostituire la scomparsa Mrs. Krabappel. Il suo nome è Rayshelle Peyton.

Qui sotto trovate una prima clip d’introduzione dell’insegnante Rayshelle Peyton.

Bart has never had a teacher like her.

Will @kerrywashington be able to get through to him this Sunday? pic.twitter.com/BDZSzzKnlT

— The Simpsons (@TheSimpsons) April 21, 2022