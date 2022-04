Sneakerentola: trailer e poster italiani del Cenerentola moderno su Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer di Sneakerentola, il nuovo film originale in arrivo il 13 maggio sulla piattaforma streaming. Prodotto dallo Studio che ha realizzato titoli di successo come Descendants, High School Musical e ZOMBIES, questo musical pop/hip-hop, ambientato nella vivace sottocultura sneaker di New York, reinterpreta la favola di Cenerentola in chiave moderna.

El, un aspirante designer di scarpe da ginnastica del Queens, lavora come magazziniere in un negozio di sneakers e nasconde il suo talento artistico. Un incontro casuale con Kira King, la figlia della famiglia reale delle scarpe da ginnastica e una sorta di Principessina di Manhattan, fa scattare immediatamente la scintilla tra i due. E, grazie a una spinta da parte del suo migliore amico e con un tocco di magia, El trova il coraggio di allacciarsi le scarpe e sognare.

Chosen Jacobs e Lexi Underwood interpretano rispettivamente El e Kira insieme a un cast vario e di talento che comprende John Salley, Devyn Nekoda, Juan Chioran, Bryan Terrell Clark, Kolton Stewart, Robyn Alomar, Yvonne Senat Jones e Hayward Leach.

Sneakerentola è un film originale Disney+ targato Disney Branded Television, diretto e co-prodotto da Elizabeth Allen Rosenbaum. Jane Startz e Rachel Watanabe-Batton sono gli executive producer. La sceneggiatura è stata scritta da David Light & Joseph Raso, Tamara Chestna e Mindy Stern & George Gore II ed è basata su una storia di Stern & Gore e Light & Raso. Chestna è anche co-executive producer.

