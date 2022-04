Night Sky: il trailer della serie sci-fi di Prime Video con Sissy Spacek e J.K. Simmons

Il trailer di Night Sky, la serie TV fantascientifica di Prime Video con protagonisti Sissy Spacek e J.K. Simmons in uscita il 20 maggio.

Sissy Spacek e J.K. Simmons sono i protagonisti della nuova serie fantascientifica di Prime Video, intitolata Night Sky, che arriverà sulla piattaforma streaming il 20 maggio. Amazon ha pubblicato il trailer del telefilm che, a livello tematico, si muove sulle orme di Outer Range, da poco disponibile sulla piattaforma.

Ecco il trailer di Night Sky.

Al centro della storia ci sono le vicende di Franklin e Irene York, una coppia che scopre una stanza nascosta all’interno del cortile della propria casa di campagna, capace di condurre ad uno strano pianeta deserto. Holden Miller e Daniel C. Connolly hanno creato la serie che è stata sviluppata dalle case di produzione Amazon e Legendary.

Gli altri membri del cast sono Chai Hansen, Adam Bartley, Julieta Zylberberg, Rocío Hernández, Kiah McKirnan, Beth Lacke, Stephen Louis Grush, e Cass Buggé. Saranno loro ad affiancare Sissy Spacek e J.K. Simmons.

Ricordiamo che Sissy Spacek è l’interprete che diversi decenni fa vestì i panni di Carrie nel film cult realizzato da Brian De Palma. Mentre J.K. Simmons ha di recente partecipato alla produzione di Batgirl, ed è comparso anche in Spider-Man: No Way Home.

