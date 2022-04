Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri uscirà nei cinema a marzo 2023

Finalmente svelato il titolo ufficiale e la data d'uscita del nuovo film tratto da D&D, Dungeons & Dragons: L'onore dei Ladri e in arrivo in sala il 3 marzo 2023.

Era un po’ che non si avevano notizie del nuovo live action tratto dal mitico D&D, ma Paramount ha deciso di condividere col mondo, oggi, un primo teaser motion poster col logotitolo della pellicola, che si intitolerà nel nostro paese Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri (“Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves”, in originale) e arriverà nelle sale americane il 3 marzo 2023, come previsto.

La data italiana non è ancora ufficializzata, a parte l’anno, ma possiamo supporre sia comunque nello stesso periodo, probabilmente giovedì 2 marzo.

Riguardo a trama, tono e ambientazione, si sa poco o nulla, ma sono noti gli attori protagonisti, che ci vengono ricordati anche dalla didascalia del post social d’annuncio: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant. saranno i protagonisti.

