Bright 2 con Will Smith è stato cancellato da Netflix

Netflix ha cancellato il progetto dedicato a Bright 2, film con Will Smith in stallo da anni, e che è stato messo da parte dopo lo schiaffo dell'attore a Chris Rock.

Dopo anni di sospensione nel limbo il progetto dedicato a Bright 2 è stato cancellato da Netflix. Ciò è quanto è stato riferito dal reporter Lucas Shaw del sito Bloomberg, che ha anche segnalato il posticipo di alcuni progetti che National Geographic aveva in lavorazione con Will Smith. Le conseguenze dello schiaffo dell’attore a Chris Rock stanno portando i primi effetti sulla carriera di Will Smith.

Bright 2 arriva ad essere cancellato un anno dopo che il regista David Ayer aveva confermato lo sviluppo del lungometraggio. Queste sono le parole del filmmaker:

Ci stiamo lavorando, e speriamo che il progetto cresca presto. Si tratta di una grande opportunità per esplorare meglio questo mondo. Penso che la gente sappia che ci sono ancora tante porte da aprire. Molte persone vorrebbero sapere di più sul drago, e su tutta la storia in generale. Questo è un mondo molto ricco, e c’è ancora tanto da scavare.

Lo scorso ottobre Netflix aveva fatto debuttare sulla piattaforma uno spin-off animato di Bright, intitolato Bright: Samurai Soul. Ricordiamo che il lungometraggio originale ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2017.