Bright: Samurai Soul – Il trailer di Netflix dello spin-off del film con Will Smith

Netflix ha appena diffuso il trailer di Bright: Samurai Soul, il film d’animazione spin-off del lungometraggio di David Ayer con Will Smith protagonista. Si tratta di una storia che mischia fantasy e realtà, e che è ambientata in Giappone alla fine dell’era Shogun ed all’inizio di quella Meiji.

Qui sotto trovate il trailer di Bright: Samurai Soul.

Il film d’animazione ha come protagonista Simu Liu che dà la voce a Izou, mentre Fred Mancuso dà la voce all’orco chiamato Raiden, e Yuzu Harada sarà, invece, l’elfo chiamato Sonya. Al centro della storia ci sarà il ronin Izou, che ha perso la voglia di vivere, e Raiden, un orco che detesta gli omicidi e che vorrebbe lasciarsi alle spalle la vita da ladruncolo. I due incontreranno l’elfo Sonya che cambierà le prospettive di entrambi. Insieme inizieranno un percorso verso Tokaido, con alle loro spalle la temibile organizzazione Inferni, che brama per impossessarsi della bacchetta magica posseduta da Sonya, per ridare vita a Dark Lord. Il viaggio dei tre sarà quindi costellato di avventure e situazioni pericolose per proteggere la bacchetta.

Bright: Samurai Soul, spin-off del film live-action Bright, uscirà sulla piattaforma streaming Netflix il 12 ottobre.