The Equalizer 3 con Denzel Washington uscirà a settembre 2023

Sony Pictures ha stabilito la data d’uscita del film The Equalizer 3 con Denzel Washington: il terzo capitolo della saga cinematografica farà il suo esordio sul grande schermo l’1 settembre 2023. Ciò significa che la produzione dovrebbe iniziare entro i prossimi mesi.

All’inizio dell’anno Denzel Washington, parlando in un’intervista concessa al sito Collider, aveva confermato lo sviluppo di The Equalizer 3. Ecco le parole dell’attore:

Hanno scritto il terzo The Equalizer, perciò ho già in programma questa produzione. Devo entrare in forma per scontrarmi di nuovo e fare a botte con le persone. Prima fai The Tragedy of Macbeth e poi ti ritrovi a fare a botte. Non ci può essere niente di meglio, giusto?