Comicon 2022: Kazunori Yamauchi, creatore di Gran Turismo, ospite della manifestazione

21—Apr—2022 / 10:27 AM

Grazie alla collaborazione con Sony Interactive Entertainment Italia, il Comicon 2022 ha l’onore di annunciare che Kazunori Yamauchi – game designer e sviluppatore giapponese, divenuto celebre in tutto il mondo per essere l’ideatore del franchise di simulazione di guida Gran Turismo – sarà presente lunedì 25 aprile, alle ore 12:00, dove incontrerà il pubblico e parteciperà al panel “Gran Turismo: Racing time”.

Ad affiancare Kazunori Yamauchi il 25 aprile al Comicon 2022 ci saranno Andrea Facchinetti (commentatore ufficiale italiano del FIA Gran Turismo Championship) e Carolina Tedeschi (creator su YouTube, Twitch, TikTok e specializzata in Formula Uno). Un evento pensato per celebrare la storica serie videoludica simulativa e l’ultimo arrivato Gran Turismo 7, uscito il 4 marzo su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fin dal lancio del primo capitolo della saga, la profonda passione di Kazunori Yamauchi per il mondo automotive si è sempre rispecchiata nella continua ricerca della fedeltà nella creazione dei veicoli, non soltanto sotto il profilo estetico, ma anche – e soprattutto – nel feedback di guida una volta in pista.

A testimonianza di ciò, nel 2017 Kazunori Yamauchi è stato insignito di una Laurea Magistrale Honoris Causa in Ingegneria del Veicolo presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, assegnata come riconoscimento dell’effetto avuto dalla serie sull’industria automobilistica mondiale e sullo sviluppo della grafica digitale nel corso degli anni. Un patrimonio di competenze maturate nel corso della sua eccezionale carriera che il Presidente Yamauchi condividerà con i presenti nel corso del panel, raccontando la propria visione del mondo automobilistico.