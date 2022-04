Intervista col Vampiro: nuovo teaser della serie TV che rivela l’uscita in autunno

AMC ha diffuso un nuovo teaser dedicato alla serie TV Intervista col Vampiro, che mostra nuovamente lo scenario di New Orleans, e, soprattutto, rivela l’uscita in autunno del telefilm. Si tratta di un breve estratto, e che mostra molto meno rispetto al primissimo teaser in cui si sono visti anche i protagonisti del telefilm Jacob Anderson nel ruolo di Louis, e Sam Reid come Lestat.

Ecco il nuovo teaser di Intervista col Vampiro.

Alan Taylor dirigerà i primi due episodi della serie TV su Intervista col Vampiro che sarà composta complessivamente da otto puntate. Il telefilm debutterà nel 2022 negli Stati Uniti su AMC ed AMC+. Rolin Jones farà da sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner della serie, dopo aver stretto un accordo complessivo con gli AMC Studios. Mentre tra i produttori esecutivi ci saranno Mark Johnson e Christopher Rice. Le riprese sono attualmente in corso.

Lo stesso Alan Taylor ha così parlato della serie TV: