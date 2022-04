Gli iPhone 14 Pro avranno un connettore Lightning più veloce?

I primi rumor riguardanti gli iPhone 14 Pro continuano ad emergere in rete, e come riportato sulle pagine di 9to5Mac, una novità potrebbe riguardare per i prossimi dispositivi anche la velocità di spostamento dei dati particolarmente migliorata. Il tutto è stato anticipato nello specifico dalle pagine di iDropNews, che hanno parlato di come Apple potrebbe optare per l’inserimento di un collegamento ancora una volta di tipo Lightning, anche se questa volta decisamente più veloce.

Nonostante non sembri avere intenzione di rimodulare la cosa per quel che concerne i suoi smartphone, Apple ha già introdotto i caricatori USB di tipo C classici per iPad (salvo qualche eccezione) e Mac, e non sappiamo se il tutto in futuro avrà modo di riguardare anche i telefoni. C’è da dire che, in attesa di scoprire se la compagnia si adatterà al nuovo standard di tutte le aziende tech del settore, una porta Lightning più veloce potrebbe essere la soluzione giusta.

A quanto pare la feature riguarderà però nello specifico solamente i modelli Pro della nuova serie, che passerebbero dalla velocità delle USB 2.0 a quella delle 3.0, in realtà già adottata a partire dagli iPad Pro nel 2015, seppur mai arrivata per i telefoni. Si parla di un trasferimento che passa da 480 Mbps a ben 5 Gbps, ovviamente un abisso di differenza, oltre che una novità particolarmente utile specialmente per lo spostamento di file pesanti come i video, facilmente gestibili in questo modo già nel giro di solamente qualche secondo.

Nel caso in cui il tutto fosse vero, sarebbe anche quest’anno troppo presto per vedere i caricatori di tipo C giungere anche negli iPhone, ma non resterà che scoprire se in futuro la compagnia deciderà di adattarsi anch’essa al suddetto standard, tornando quindi sui propri passi e ascoltando il feedback di molti utenti.