Ben Affleck e Matt Damon insieme per un film sull’accordo tra la Nike e Michael Jordan

20—Apr—2022 / 10:17 AM

Ben Affeck e Matt Damon sono pronti ad unirsi nuovamente per un progetto che vedrà coinvolti Amazon Studios, Skydance Sports e Mandalay Pictures, per un film in cui verrà raccontata la storia dell’accordo della Nike con la stella del basket NBA Michael Jordan.

Ben Affleck sarà regista, produttore, sceneggiatore e protagonista del film sulla Nike, mentre Matt Damon sarà interprete e produttore. Quest’ultimo vestirà i panni del dirigente Sonny Vaccarro, mentre Affleck interpreterà il proprietario della Nike Phil Knight.

La storia che riguarda l’accordo tra la Nike e Michael Jordan siglato negli anni Ottanta fu significativa, considerando che all’epoca il brand sportivo era ancora poco noto, ed il successo di questo sodalizio portò alla nascita della più grande collaborazione tra un atleta ed un’etichetta. Grazie a quell’accordo la Nike iniziò realmente a diventare ciò che oggi è, ovvero un colosso dei brand sportivi.

Riguardo a questa storia è stato già girato un documentario di Espn intitolato Sole Man, uscito nel 2015, e che mette al centro proprio la vita professionale di Sonny Vaccaro. Il film sull’accordo Nike con Michael Jordan sarà il primo in cui si vedrà Ben Affleck dirigere Matt Damon.