La Lotus Type 133 arriva nel 2023: sarà una sportiva elettrica in grado di competere con la Taycan

Lotus sta lavorando ad una nuova sportiva elettrica. Si chiama Type 133 e idealmente si collocherà nello stesso segmento della Porsche Taycan. Il debutto è fissato nel corso del 2023.

Recentemente Lotus ha presentato la Eletre, un performance SUV completamente elettrico. Gavan Kershaw, dirigente del brand inglese, ha spiegato ad Autocar che lo sviluppo del SUV è stato fondamentale per affinare il know how dell’azienda nella produzione di veicoli elettrici e, in particolare, per comprendere i punti di forza del nuovo pianale, l’Electric Premium Platform.

Il nuovo veicolo, una coupé a 4 porte, verrà prodotto in Cina, assieme al SUV Eletre. Nonostante il pianale in comune, Lotus ha promesso che le due auto avranno due caratteri unici e inconfondibili. Insomma, non si tratterà di una semplice riproposizione, in chiave coupé, del performance SUV.

Anche la Type 133 sarà un’auto orientata verso le alte performance, con un lavoro maniacale per quanto riguarda l’aerodinamica. «La nostra auto tipo – un’auto che metta voglia di essere guidata e abbia un look vincente – richiede molta tecnologia», continua Kershaw.

I dettagli sono ancora pochi, anche se sappiamo che probabilmente utilizzerà lo stesso doppio motore elettrico da 612 CV visto sulla Eletre. La sfida, dunque, è con la Taycan GTS, la versione più sportiva della Porsche elettrica.