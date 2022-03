Lotus Eletre: l’Hyper-SUV elettrico è un mostro di potenza e tecnologia

Lotus ha presentato il suo primo SUV elettrico. Si chiama Lotus Eletre ed è un concentrato di potenza e tecnologia.

Il SUV dispone di una potenza complessiva di 450 kW, che equivalgono a 612CV. Quanto basta per fare da 0 a 100Km/h in 2,95 secondi. Il Lotus Eletre può raggiungere una velocità massima di 260 Km/h e, grazie alla batteria da oltre 100 kWh, può viaggiare per oltre 600Km con una singola carica. Lotus spiega che con la ricarica rapida a 350 kW è possibile ottenere 400Km di autonomia in appena 20 minuti.

Un SUV elettrico decisamente orientato alle performance, tant’è che il brand inglese lo definisce un ‘Hyper-SUV’. La Eletre misura 5.103 mm lunghezza x 2.135 mm larghezza x 1.630 mm altezza, con un passo di 3.019 mm.

Sul frontale troviamo una griglia attiva progettata per far confluire l’aria verso motori, freni e batteria. Gli specchietti tradizionali non ci sono, al loro posto troviamo due telecamere — con le immagini che vengono proiettate sul display dell’abitacolo, minimizzando gli angoli ciechi rispetto ad una soluzione analogica.

Una volta dentro l’abitacolo troviamo uno schermo alto 3 cm sviluppato orizzontalmente con il quadro digitale, non manca nemmeno un Head-Up Display in realtà aumentata che assolve le stesse funzioni e quindi un massiccio schermo centrale OLED da ben 15,1 pollici. Il Lotus Eletre entrerà in produzione nel 2023. Il prezzo? È ancora un mistero, verrà annunciato più avanti nel tempo.