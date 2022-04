L’Amica Geniale 3 dal 20 aprile disponibile in DVD

Dal 20 aprile sarà disponibile in formato DVD L'Amica Geniale 3, la terza stagione della serie TV tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

Dal 20 aprile è in arrivo in Home Video con Eagle Pictures la serie TV L’amica Geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta, diretta da Daniele Luchetti, tratta dalla famosa quadrilogia di Elena Ferrante e disponibile nel formato DVD.

Ecco l’immagine dedicata all’edizione DVD de L’Amica Geniale 3.

Nel cast de L’Amica Geniale 3 sempre le giovanissime e talentuose Margherita Mazzucco e Gaia Girace nei panni delle protagoniste Elena e Lila, due personaggi femminili di incredibile spessore, complessità e fascino nati dalla penna di una delle più grandi scrittrici italiane di sempre.

In questa terza stagione Lenù (Elena Greco) si è laureata alla Normale di Pisa ed è riuscita a pubblicare il suo primo romanzo, ritrovandosi a fare i conti con le critiche che il mondo della letteratura le muove. All’orizzonte il matrimonio con Pietro, che la porterà a trasferirsi a Firenze. A Napoli, invece, Lila ha lasciato il marito e lavora nella fabbrica di salumi di Bruno Soccavo. La sua vita è l’opposto di quella di Elena: abita in un tugurio con suo figlio Gennaro e il suo nuovo compagno Enzo, mentre la tranquillità per lei stenta ad arrivare.

Intanto HBO e Rai hanno ufficializzato la produzione della quarta stagione de L’Amica Geniale, che concluderà l’arco narrativo dei libri di Elena Ferrante.