I primi camion elettrici di Amazon arrivano in Europa

Nel Regno Unito, Amazon ha iniziato ad utilizzare per la prima volta cinque camion completamente elettrici. Possono percorrere fino a 500Km al giorno.

19—Apr—2022 / 11:16 AM

La flotta di Amazon diventa più ‘green’: in Regno Unito sono entrati in servizio cinque camion completamente elettrici, i primi di questo tipo ad arrivare in Europa. I camion sono prodotti dalla Daf, un’azienda olandese, e pesano 37 tonnellate.

Ciascuno di loro monta un motore elettrico da 210kW e un pacco batteria da 350 kWh. Per ricaricare completamente uno di questi trattori stradali sono necessari circa 70 minuti. La Daf stima che ogni camion sia in grado di coprire circa 500 Km al giorno.

Amazon intende progressivamente sostituire la sua attuale flotta di veicoli pesanti diesel. L’obiettivo finale prevede il risparmio di 170 tonnellate di CO2 all’anno, grazie ad oltre 160.000 Km percorsi senza emettere emissioni.

I camion elettrici sono stati consegnati nei centri logistici di Tilbury e Milton Keynes. Affiancheranno i 1.000 furgoni elettrici progettati per le consegne dell’ultimo miglio, direttamente davanti alla porta di casa del cliente.

l camion DAF CF Electric rappresenta un passo importante nel settore verso la distribuzione a zero emissioni nel medio raggio. È stato sviluppato in risposta alla crescente domanda di una migliore qualità dell’aria e di minori emissioni di CO2 nel settore dei trasporti

ha commentato Eelco van Veen, Director Fleet Sales di DAF Trucks.

Amazon ha annunciato l’obiettivo di ridurre a zero tutte le emissioni di CO2 entro il 2040. Ossia dieci anni in anticipo rispetto a quanto fissato, per tutti, dall’Accordo di Parigi.