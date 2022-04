Elon Musk: “un biglietto per Marte costerà 100mila dollari”. E poi l’inciampo: “praticamente alla portata di tutti”

Secondo Elon Musk un domani i turisti dello Spazio potranno pagare circa 100.000 dollari per raggiungere Marte. Una cifra relativamente bassa, specie se si considera l’attuale costo delle missioni spaziali e, a maggior ragione, se la si confronta con gli oltre 4 miliardi di dollari del programma Artemis, l’operazione della NASA che riporterà l’uomo sulla Luna.

Si tratta senza ombra di dubbio di un prezzo ipotetico e proiettato sul lunghissimo periodo, quando SpaceX avrà completato la maggior parte dei suoi obiettivi e potrà lanciare i suoi Starships nello Spazio frequentemente e con costi irrisori.

Elon Musk ha formulato la sua stima del costo di un biglietto per Marte in occasione di una recente intervista con Chris Anderson, fondatore del format ‘TED‘, le conferenze itineranti dedicate ai temi più disparati.

Se trasferirsi su Marte costerà, e dico tanto per dire, circa 100.000 dollari, allora quasi qualsiasi persona potrà risparmiare questa cifra semplicemente lavorando. Chiunque, se lo vorrà, potrà trasferirsi su Marte

ha spiegato Elon Musk. Proprio questo passaggio ha fatto sollevare più di qualche sopracciglio alla stampa statunitense (e non solo): 100.000 dollari non sono esattamente una cifra alla portata di ‘quasi qualsiasi persona’. Vale sicuramente per l’Italia, ma anche per gli USA, dove il salario annuale medio (a seconda di chi formula la stima) oscilla trai 30mila e 40mila dollari.

A difesa di Elon Musk: è evidente che una persona che desidera trasferirsi, permanentemente, su Marte non avrà più bisogno di asset sul nostro pianeta — e potrà quindi vendere eventuali immobili.

In passato Elon Musk aveva sostenuto che un viaggio verso Marte potrebbe costare trai 100.000 e 500.000 dollari, aggiungendo che SpaceX si è posta l’obiettivo di costruire oltre 1.000 Starship entro la fine del prossimo decennio.