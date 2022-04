Cannes 2022: il poster della 75esima edizione omaggia il The Truman Show

Ecco il poster per il Festival di Cannes 2022, che omaggia il The Truman Show nella scena in cui Jim Carrey sale le scale del finto cielo.

Per Cannes 2022 è stato svelato il poster della 75esima edizione, che omaggia il film con Jim Carrey The Truman Show. Nel poster viene ripresa la scena in cui il personaggio di Truman tocca le pareti dipinte con l’aspetto del cielo, e lo fa salendo le scale. Per l’occasione è stata inserito il numero 75 nell’immagine, come riferimento a questo Festival di Cannes 2022.

Ecco il poster del Festival di Cannes 2022.

In una comunicazione ufficiale l’organizzazione del Festival ha dichiarato:

Peter Weir e Andrew Niccol con il loro The Truman Show hanno aperto una riflessione sul concetto della Caverna di Platone, offrendo agli spettatori una visione sul confine tra la finzione e la realtà, al limite tra manipolazione e catarsi, e sul suo potere. Così come Truman fugge dalle menzogne con la sua salita dalle scale, anche il Festival con l’attraversamento del red carpet porta gli spettatori a scoprire la realtà degli artisti quando entrano nel cinema.

Ricordiamo che il Festival di Cannes 2022 si svolgerà tra il 17 ed il 28 maggio. Per quanto riguarda i progetti italiani spicca la presenza del nostro Marco Bellocchio con la serie TV Esterno Notte, e ci saranno anche Valeria Bruni Tedeschi con Les Amandiers, e Mario Martone con Nostalgia che gareggeranno per la Palma d’Oro. Mentre per le anteprime mondiali ci saranno le anteprime di Top Gun: Maverick e di Elvis. Presente anche David Cronenberg con Crimes Of The Future.