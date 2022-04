MacBook Air 2022: tanti cambiamenti secondo un render emerso

Sembra che manchi sempre meno al debutto della nuova generazione dei MacBook Apple, visto che ci si aspetta che nel corso dei 2022 vengano lanciati dei nuovi Air e non solo. A parlare del tutto è stato fino a oggi il noto insider Mark Gurman, seppur non siano mancate informazioni da diversi analisti che hanno anticipato il debutto dei dispositivi in questione. Mentre siamo in attesa di novità da parte del colosso di Cupertino, è emerso che a quanto pare ci troveremo davanti a un redesign completo per quel che concerne i MacBook Air.

Sembra infatti che i dispositivi del 2022 si presenteranno con uno schermo dal look leggermente più elegante, con Apple che vorrebbe in tal caso cambiare le carte in tavola rispetto a quanto fatto fino a oggi. Sembra che non mancheranno anche alcune caratteristiche prese dai modelli Pro, seppur ovviamente gli Air abbiano come punto di forza una portabilità non indifferente grazie a peso e dimensioni ridotte.

Stando a quel che sappiamo, verrà usato un display mini-LED da 13,6 pollici, e ci sarà un grosso cambio anche per quel che concerne le tastiere, in questo caso prese principalmente da quanto visto con i MacBook Pro, con un design completamente bianco e degli spazi fra le lettere. Secondo quello che sappiamo, i nuovi computer offriranno all’interno il SoC M2 di Apple, di cui si parla ormai da molto tempo, anche se questo non è ancora stato annunciato in via ufficiale da parte della compagnia.

In tal caso, dovremmo trovarci davanti a dei miglioramenti per quel che riguarda efficienza e potenza grazie alla nuova generazione di dispositivi proprietari della compagnia di Cupertino. Per il resto, sembra che verranno inseriti una USB di tipo C e una porta Thunderbolt, seppur ci siano anche ulteriori ingressi fra tutte le novità ancora da confermare.