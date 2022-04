Shin Ultraman: il nuovo trailer del film che uscirà a maggio

Arriverà il 13 maggio nelle sale cinematografiche giapponesi il film Shin Ultraman, realizzato da Hideaki Anno, che è pronto in questo modo a raccogliere il testimone del personaggio giapponese apparso per la prima volta negli anni Sessanta.

Questo è il nuovo trailer di Shin Ultraman, da poco diffuso online.

Hideaki Anno ha lavorato al progetto assieme a Shinji Higuchi. Nel cast del film sono presenti anche Masami Nagasawa, Hidetoshi Nishijima, Daiki Arioka, Akari Hayami e Tetsushi Tanaka. Questa è la sinossi del lungometraggio:

Nel Giappone odierno ci sono enormi creature sconosciute [Kaiju] che sono apparse una dopo l’altra, e la loro esistenza è diventata un qualcosa di quotidiano. Il governo giapponese, che è arrivato al limite perché le armi convenzionali sono completamente inutili, ha radunato specialisti per prendere misure contro i Kaiju, e ha istituito l’Ufficio speciale per combattere queste bestie, comunemente noto come Katokutai. Un gigante d’argento è apparso all’improvviso dall’esterno dell’atmosfera per combattere una delle bestie. Ciò che è stato scritto nel rapporto speciale era…Ultraman.