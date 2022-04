YouTube Shorts: in arrivo il supporto su web e per i tablet iOS e Android

Il mondo degli Shorts di YouTube continua a espandersi anche grazie al supporto della compagnia a questa nuova funzionalità, che ha modo di migliorare nel corso del tempo grazie agli aggiornamenti che vengono sviluppati dal team dedicato del colosso della ricerca. Abbiamo a che fare con il classico formato che oramai ha spopolato sulla piattaforma, e che in stile TikTok, o come visto in seguito con i Reels di Instagram, è pensato per offrire contenuti breve, fruibili nel giro di solamente qualche secondo e sempre seguiti da nuovi video inaspettati.

Questa volta il supporto sta continuando, come riportato sulle pagine di 9to5Google, grazie all’arrivo della funzionalità sia su web che sulle app di YouTube per tablet iOS e Android. Fino a ora il tutto risultava disponibile solamente sui telefoni, e considerando il supporto non completo alcuni dispositivi come i Galaxy Z Fold non riuscivano neanche a fruire del tutto. Con la community che crea e ammira questo tipo di filmati veloci, non poteva quindi mancare un miglioramento in tal senso.

La compagnia ha avuto modo di confermare che il supporto arriverà nel corso delle prossime settimane, e che le app di YouTube su web, e tablet iOS e Android, si troveranno a visualizzare il tutto nel giro di non molto tempo. C’è da dire che per quel che riguarda il web, molti utenti avevano già modo di fruire del tutto, e in tal caso non noteranno la differenza, ma per chi non ha ancora avuto modo di poter mettere mano sulla feature, il nuovo aggiornamento risulterà di sicuro utile.

Come se non bastasse, nel corso delle prossime settimane su iOS e nel 2022 su Android, vedremo anche una feature che permette di tagliare velocemente parte dei video per caricarla come Shorts.