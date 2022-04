WhatsApp: arriva l’annuncio di community e reazioni

Come confermato in via ufficiale, community e reazioni di WhatsApp sono in arrivo sulla piattaforma, Meta ha avuto modo di approfondire la questione.

Si parla ormai da tempo delle reazioni di WhatsApp e delle note Community della piattaforma, visto che le funzionalità in questione sono state anticipate a più riprese, e si attendeva solamente un inserimento del tutto da parte di Meta.

Nonostante al momento le novità non risultino ancora disponibili, come riportato sulle pagine di 9to5Mac, il colosso ha avuto modo di confermare il tutto in via ufficiale sul proprio blog, confermando che nel corso dei prossimi mesi finalmente avremo a che fare con le feature particolarmente attese e chiacchierate.

Nonostante non si abbiano ancora date d’uscita precise, e il colosso continuerà infatti a lavorare ancora per un po’ agli update in questione, sappiamo che per quel che riguarda le reazioni, si tratterà della possibilità di rispondere ai messaggi usando delle specifiche emoji, in maniera quindi particolarmente veloci.

Le community saranno invece un luogo virtuale nell’app dove radunare diversi gruppi con il fine di fare ordine, anche se per quel che riguarda entrambi gli attesi aggiornamenti dovremo ricevere delle novità del colosso al fine di sapere di più in merito a come il tutto si svilupperà e avrà modo di giungere nei dispositivi degli utenti in tutto il mondo.