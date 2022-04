The Batman: Danny DeVito preferisce la versione di Tim Burton

Danny DeVito ha elogiato la performance di Colin Farrell come Pinguino in The Batman, ma ha detto di preferire i film sul cavaliere oscuro di Tim Burton.

Considerando la presenza in The Batman del Pinguino di Colin Farrell era d’obbligo che Danny DeVito si esprimesse sulla performance dell’interprete, e le parole dello stesso DeVito a The Wrap hanno offerto un giudizio su Farrell, ma anche in generale sul lungometraggio di Matt Reeves. Secondo DeVito la prestazione di Colin Farrell è stata all’altezza, anche se la sua preferenza va ai Batman di Tim Burton.

Ecco le sue parole:

Colin ha fatto un grande lavoro. Si trattava di una versione più gangstar, ci sono tre italiani cattivi nel film, i Falcone. A livello di performance Colin ha fatto molto bene. Non puoi che abbassare il cappello di fronte a chi si è prestato per tanto tempo a quelle sedute di make-up. Anche io l’ho fatto e l’ho adorato. Per quanto riguarda la comparazione dei due film, posso dire che sono un fan di Tim Burton. Adoro quelle atmosfere bizzarre e operistiche di Pee-wee Herman. Mi fanno ridere molto.

Ricordiamo che il The Batman di Matt Reeves avrà in sviluppo anche una serie TV dedicata all’Arkham Asylum, ed una dedicata proprio al Pinguino di Colin Farrell. Entrambe le serie sono sviluppate da HBO Max.