Il Pinguino: HBO Max ufficializza lo sviluppo della serie TV

Dopo che The Batman è uscito nelle sale cinematografiche il 3 marzo, ora HBO Max ha ufficializzato lo sviluppo della serie TV spin-off dedicata al Pinguino. A interpretare il personaggio protagonista sarà, così come è accaduto nel film, l’interprete Colin Farrell.

Lo stesso Colin Farrell ha dichiarato sulla serie TV dedicata al Pinguino:

Il mondo che Matt Reeves ha creato con The Batman può essere visto anche attraverso lo sguardo di Oswald Cobblepot. Non potrei non essere entusiasta all’idea di continuare ad esplorare il modo in cui Oz ha lavorato per diventare il Pinguino. Sarà interessante vederlo di nuovo per le strade di Gotham in mezzo al caso ed alla follia.