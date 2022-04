Apple M2: Gurman parla dei dispositivi in cui arriveranno

Sembra che Apple non sia solamente al lavoro sui nuovi SoC M2 per i suoi Mac, ma che la compagnia si troverà anche a offrire molti dispositivi con questi all’interno nel giro di non troppo tempo. Come ripreso sulle pagine di The Verge, a parlare del tutto è stato il noto insider di Bloomberg, Mark Gurman, il quale ha fornito dei nuovi rumor che anticipano potenzialmente il fatto che gli M1 Ultra saranno in via definitiva gli ultimi chip della scorsa serie, e lasceranno preso spazio alla nuova generazione degli Apple Silicon.

Seppur non si parli ancora di un nuovo Mac Studio, sembra che vedremo dei MacBook Air con M2, come anche dei MacBook Pro e un nuovo design per i modelli da 14 e 16 pollici già usciti. Si parla poi di nuovi Mac mini e Mac Pro, anche in questo caso con i SoC M2 all’interno. Sembra che la compagnia avrà modo di confermare nel giro di non troppo tempo anche M2 Pro e M2 Max, con questi ultimi che avrebbero 12 core della CPU e 38 grafici, seppur non ci siano ancora dettagli molto precisi in tal senso.

Nonostante l’autorevolezza della fonte, c’è da dire che non è la prima volta in cui si parla del debutto dei nuovi SoC M2, e che quindi, anche se ormai il tutto sembra probabile, non è detto che i tempi siano ancora maturi per il colosso di Cupertino.

C’è da dire in ogni caso che sembra non servirà molto al fine di scoprire maggiori dettagli sulla questione, visto che Bloomberg ha parlato di come almeno due dispositivi Mac dovrebbero venire lanciati entro la fine dell’anno, e la WWDC22 della compagnia che avrà luogo nel mese di giugno potrebbe essere il luogo adatto per mostrarli.