Outlander 6: lo special ufficiale di Sky per la sesta stagione del serial

Sky ha rilasciato uno special di otto minuti introduttivo ad Outlander 6, nuova stagione del popolare sceneggiato, in tv dal 26 aprile su Sky Serie e on demand.

Sam Heughan (Jamie Mackenzie Fraser), Caitríona Balfe (Claire Fraser), Sophie Skelton (Brianna Fraser Mackenzie) e Richard Rankin (Roger Mackenzie) ci portano alla scoperta di Outlander 6, nuova stagione del popolare sceneggiato in costume.

Dopo i durissimi eventi del finale della quinta stagione ritroviamo Claire e Jamie a Fraser’s Ridge, sempre impegnati a proteggere con ogni mezzo non solo la loro famiglia (Brianna, Roger, il piccolo Jeremiah, Ian) e le persone che fanno parte del loro ‘’clan’’ (tra cui Fergus, Marsali e Lizzie), ma anche la loro nuova casa, da cui dipende il loro futuro. Nell’America coloniale – un mondo in pieno divenire, ricco di possibilità ma anche di problemi – i conflitti di certo non mancano, e oltre alle forze esterne bisogna fare attenzione anche ai crescenti conflitti all’interno della comunità. Mantenere la pace in una società che sta marciando spedita verso la Rivoluzione, come Claire purtroppo ben sa, infatti si rivelerà una missione molto più difficile del previsto.

