Oppo A57: leak anticipa specifiche e design?

Un leak dell'Oppo A57 potrebbe aver avuto modo di svelare in anticipo il design del nuovo dispositivo, come anche le specifiche tecniche.

Le pagine di 91Mobiles hanno da poco avuto modo di anticipare alcune novità in merito agli smartphone Oppo A57. Parliamo di un leak che non va preso ovviamente come ufficiale, nonostante si tratti di una fonte particolarmente autorevole, ed è quindi bene attendere novità da parte della compagnia che dovrebbero arrivare nel corso delle prossimo settimane, con magari un annuncio che avrà modo di rendere il tutto più chiaro.

A quanto pare, il gioiellino in questione dovrebbe avere all’interno il SoC MediaTek Dimensity 810, con una batteria da 5.000mAh e un totale di 8 GB di RAM.

A quanto pare, il gioiellino dovrebbe arrivare con supporto quindi al 5G, anche se non ci sono dettagli attualmente più precisi sulla questione, in attesa di poter scoprire anche il design ufficiale. Trovate le anticipazioni di 91Mobiles in copertina all’articolo.

A quanto pare, la compagnia avrà modo di inserire un totale di due fotocamere nella parte frontale quindi, con anche un LED flash dedicato. Non ci sono purtroppo dettagli maggiormente precisisi in merito al gioiellino in questione, anche considerando le anticipazioni, e non sappiamo infatti molte informazioni del dispositivo, dalla velocità di ricarica della batteria ai dettagli sulle fotocamere.