Tesla assume ancora per i suoi Bot, l’obiettivo è migliorare l’IA

La produzione dei robot umanoidi di Tesla dovrebbe iniziare nel corso del 2023, come confermato dal CEO della compagnia Elon Musk, e a quanto pare sono in corso molte assunzioni con l’obiettivo di velocizzare il progetto di Optimus robot, noto anche come Tesla Bot, che avrà l’obiettivo di utilizzare l’IA per superare gli umani sotto diversi aspetti.

A quanto pare, con le possibilità di crescita in questo settore, Tesla ha deciso di rendere il tutto particolarmente importante nel giro di poco tempo, passando infatti il progetto da uno stato di secondario a uno di molto importante, dopo l’annuncio nel corso dell’AI Day lo scorso anno in cui il tutto era stato svelato.

Si parlava all’inizio di qualcosa da utilizzare sfruttando semplicemente quanto ottenuto per Full-Self Driving, ma in realtà il progetto si è evoluto molto, e ora l’obiettivo è quello di migliorare l’IA del prodotto attraverso un team specializzato nell’ambito con l’obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile in tal senso.

Il progetto nato quindi in sordina e ora divenuto uno dei cardini della compagnia continua quindi ad acquisire importanza, ed è probabile che avremo novità in merito al tutto nel giro dei prossimi mesi, visto lo stato di avanzamento dei lavori.