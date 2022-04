Samsung Galaxy S23 e S22 FE con chip MediaTek? Due tipster smentiscono

Era da poco emerso che i nuovi Samsung Galaxy S22 FE e Samsung Galaxy S23 avrebbero presentato al loro interno dei nuovi SoC, con un completo cambio di politiche da parte del colosso sudcoreano. La compagnia ha infatti sempre optato per i suoi Exynos e per gli Snapdragon nei suoi dispositivi, a seconda dei territori, ma con MediaTek che si trova in alcuni casi in vantaggio sembrava che questa sarebbe potuta essere un’opzione.

Non ci sono ancora state novità in tal senso, e quindi non sappiamo quali device verranno all’effettivo utilizzati per i nuovi telefoni, ma c’è da dire che due tipster particolarmente importanti del settore hanno avuto modo di approfondire la questione, spiegando che in realtà i rumor di cui si parla sono falsi. chunvn8888 e Yogesh Brar hanno infatti parlato del tutto, spiegando che nonostante i Dimensity 9000 abbiano battuto sotto alcuni aspetti gli Snapdragon 8 Gen 1, i nuovi S23 e S22 FE dovrebbero comunque presentarsi con delle soluzioni “classiche” rispetto alle tradizioni dell’azienda.

C’è da dire che sembrava fosse possibile che delle soluzioni alternative sarebbero state scelte solamente per alcuni mercati, come l’Asia, ma pare che in ogni caso non sia questo il caso. Al momento, non risulta chiaro se per gli S22 FE Samsung deciderà di utilizzare ancora gli Snapdragon 8 Gen 1 come fatto per la serie principale appena arrivata sul mercato, o se invece la compagnia si focalizzerà nello specifico su dei nuovi chip, che magari arriveranno nel corso dei prossimi mesi con il miglioramento dell’offerta di Qualcomm.

Di sicuro avremo maggiori novità in futuro, con l’avvicinarci al debutto dei nuovi dispositivi, e con Samsung che sicuramente non starà con le mani in mano anche per quel che concerne la produzione di nuovi chip proprietari.