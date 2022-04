Fullmetal Alchemist: il nuovo trailer presenta i personaggi dei due nuovi film

I due film conclusivi della saga in versione live action di Full Metal Alchemist mostrano i loro i loro personaggi principali in un nuovo, ricco trailer.

Il ritorno di Fullmetal Alchemist in versione live action si fa sempre più vicino, con i due film in uscita nelle sale nipponiche a maggio e giugno: ecco un nuovo trailer che mostra in azione tutti i personaggi principali, che siano alleati dei fratelli Elric o nemici.

La prima parte del sequel sarà disponibile al cinema in Giappone il 20 maggio, mentre la seconda parte arriverà il 24 giugno.

Grazie ai due sequel si concluderà definitivamente la storia presentata nel manga di Fullmetal Alchemist. Il primo lungometraggio è uscito nel 2017, con la regia di Fumihiko Sori, che ha adattato il primo arco narrativo del manga di Hiromu Arakawa. Già all’epoca si parlava della produzione di un sequel, ma successivamente non erano più state diffuse delle notizie.

La storia al centro di Fullmetal Alchemist riguarda i giovani alchimisti Edward e Alphonse Elric, due fratelli in viaggio per Amestris alla ricerca della pietra filosofale. Il loro obiettivo è quello di ottenere nuovamente i corpi originari che hanno perso durante una trasmutazione umana. Nel corso del viaggio si dovranno scontrare con gli Homunculus.

Ricordiamo che il manga è uscito tra il 2000 ed il 2010, composto da 108 capitoli complessivi, più uno speciale. Inoltre sono state realizzate anche due serie animate dedicate intitolate Fullmetal Alchemist e Fullmetal Alchemist: Brotherhood.

