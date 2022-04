Cannes 2022: David Lynch smentisce la presentazione di un suo nuovo film

Per qualche giorno è circolata un’indiscrezione riguardo alla possibile presentazione al Festival di Cannes 2022 di un nuovo film di David Lynch, ma è stato lo stesso regista a smentire queste voci, parlando a Entertainment Weekly.

Ecco le parole di David Lynch:

Non ho un nuovo film che deve uscire. Posso dire che si tratta di un rumor. Non ho un nuovo progetto da presentare, e nulla da portare a Cannes. Questa cosa è cresciuta sempre di più, facendo pensare alle persone che sarebbe stato bello se ci fosse stata questa possibilità. Ci sarà qualcosa di nuovo, ma non sarà roba mia. Hanno detto che ci saranno delle nuove cose a Cannes, ma non hanno detto di chi saranno, e qualcuno ha pensato che si possa trattare di un mio film. Perciò aspetteremo per vedere di chi si tratta.