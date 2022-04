A Small Light: in lavorazione una serie Disney+ su Anna Frank con Liev Schreiber

S'intitolerà A Small Light la serie in sviluppo per Disney+ e National Geographic dedicata a Miep Gies, la persona che nascose la famiglia di Anna Frank dai nazisti.

13—Apr—2022 / 10:08 AM

Disney+ ha messo in lavorazione una serie TV dedicata alla storia di Anna Frank, che avrà come protagonista l’attore Liev Schreiber, che vestirà i panni di Otto Frank, il padre della ragazzina divenuta celebre per il suo diario che raccontava gli orrori della deportazione.

Il progetto sarà portato avanti dal National Geographic, e si focalizzerà principalmente sulla figura di Miep Gies, un personaggio che ha avuto un ruolo decisivo nel supportare la famiglia di Anna Frank, nascondendola dai nazisti.

Disney+ ha annunciato che Bel Powley (The Morning Show) sarà la protagonista Miep, che è stata la segretaria di Otto Frank, con quest’ultimo che sarà interpretato da Liev Schreiber (Ray Donovan) e Joe Cole (Peaky Blinders) che farà il marito di Miep.

La serie è stata descritta come un telefilm di otto episodi complessivi che racconta la storia di Miep Gies, e di come abbia aiutato il suo capo Otto Frank a nascondersi dai nazisti. Per due anni Miep ed il marito si sono presi cura di otto persone, tenendole nascoste. Fu Miep a trovare il diario di Anna, ed a rivelarlo successivamente al mondo.

