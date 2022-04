WhatsApp: condividere il profilo business sarà più facile

Le pagine di WABetaInfo hanno mostrato in anteprima una nuova funzionalità di WhatsApp che come confermato renderà più facile condividere il proprio profilo.

Come da poco anticipato dalle pagine di WABetaInfo, WhatsApp è attualmente al lavoro su una nuova interfaccia che renderà decisamente più semplice la condivisione del proprio profilo, sistema che attualmente risulta decisamente meno facile da utilizzare. Parliamo di informazioni che arrivano da una fonte particolarmente autorevole nel campo, e che nonostante l’assenza di conferme ufficiali avranno con ottime probabilità modo di rivelarsi vere nel giro di qualche tempo, quando la piattaforma rilascerà il nuovo aggiornamento in beta.

Per il momento, si parla di contenuti dedicati alla piattaforma di messaggistica su Android, seppur non sia da escludere che in futuro vedremo il tutto arrivare anche su iOS e su desktop. Con la nuova interfaccia, come mostrato dalla nuova pagina, si avrà modo di accedere a un veloce tasto di condivisione con il classico simbolo che ricorda questa specifica funzione e che permetterà di inviare velocemente il proprio profilo a qualunque contatto, verosimilmente anche all’infuori di WhatsApp, con anche un apposito tasto per copiare un link dedicato.

Le pagine di WABetaInfo ci hanno però tenuto a sottolineare alcuni dettagli già emersi ancora prima che il rilascio sia avvenuto. Si parla nello specifico del fatto che in questo modo si inoltrerà anche il proprio numero, e di conseguenza sarebbe bene evitare di condividere fin troppo il proprio profilo in pubblico, il quale infatti avrà anche questa specifica informazione sensibile. Per il resto, si è parlato anche di come apparentemente il tutto riguarderà per il momento solamente l’area business dell’applicazione, dato che negli screenshot viene indicato che con la nuova interfaccia si ha modo di mostrare il proprio profilo ai “clienti”.

Staremo a vedere quando l’aggiornamento arriverà, di sicuro dopo delle fasi di testing approfondite, con anche delle piacevoli novità relative al debutto della funzionalità per tutti gli utenti che potrebbero avere modo di giungere in futuro grazie al lavoro della compagnia per la nuova feature.