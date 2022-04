The Sound of Magic: teaser trailer della serie Netflix basata sul webtoon Annarasumanara

Netflix proporrà, dal 6 maggio, una nuova serie sudcoreana urban fantasy, tratta dal webtoon Annarasumanara: ecco a voi trailer e foto di The Sound of Magic.

Promosso come “Un dramma musicale fantasy” ecco arrivare The Sound of Magic, nuovo serial tv di matrice sudcoreana per Netflix tratto dal popolare webtoon Annarasumanara: disponibili da oggi il primo trailer e la foto gallery ufficiale.

Questa la sinossi ufficiale:

Dramma toccante che racconta la storia della ragazza costretta a crescere troppo in fretta Yoon Ah-yi e del misterioso mago Rieul che vuole rimanere bambino nonostante sia già adulto.

