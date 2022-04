The Batman: la versione Home Video conterrà la scena inedita con il Joker

Nella versione Home Video di The Batman in uscita il 24 maggio ci saranno tra i contenuti la scena inedita con il Joker, ed una con Catwoman e Pinguino.

Considerando che il 18 aprile uscirà la versione digitale di The Batman, per quella Home Video bisognerà attendere il 24 maggio, e da poco sono stati rivelati alcuni contenuti del Blu-Ray e DVD: tra questi sono compresi la scena inedita con protagonista il Joker condivisa online, ed una in cui i protagonisti sono Catwoman ed il Pinguino.

La scena inedita dell’Home Video di The Batman con protagonisti il Pinguino di Colin Farrell e la Catwoman di Zoe Kravitz è ambientata nel 44 Below Club, e vede i due intenti a discutere. La durata è di circa un minuto e mezzo. Mentre la scena con il Joker protagonista, disponibile anche online, vede il pagliaccio del crimine interpretato da Barry Keoghan parlare con Batman all’interno dell’Arkham Asylum.

Ecco la sinossi ufficiale del film:

Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo a indagare nei bassifondi, incontrando personaggi come Selina Kyle / alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / alias il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton / alias l’Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.