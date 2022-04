Elliott Smith – Going Nowhere, la graphic novel di Bao sul grande cantautore americano

BAO Publishing annuncia l’uscita di Elliott Smith – Going Nowhere di Holdenaccio: il volume, dedicato a una figura mitica del cantautorato americano, sarà disponibile dal 16 aprile.

Elliott Smith, nato in Nebraska e morto (in circostanze mai chiarite) in California, ha in realtà trascorso l’infanzia in Texas ed è diventato musicista a Portland. Holdenaccio ne racconta la vita attraverso le canzoni, in un racconto dolcemente emotivo che è allo stesso tempo biografico e celebrativo dell’influenza di un uomo che non voleva apparire, che cercava la complicità degli altri per fare musica, ma ha scritto le sue cose migliori nascosto in uno scantinato, e che ha rifiutato lo star system fino ad annullare se stesso, pur di non snaturarsi.

Questa la bio dell’autore:

Holdenaccio nasce nel 1990, come Mamma ho perso l’aereo e Piccola peste. È un fumettista, illustratore e simpatica canaglia da Taranto. Araldo delle melanzane, ama far merenda e urlare a squarciagola nei concertini emo-core. Dopo una breve parentesi torinese, dove realizzava le sorpresine dell’ovetto di cioccolato, torna in Puglia per fare fumetti. Nel 2019 esordisce con BAO Publishing pubblicando Umberto. Membro fondatore del collettivo Sbucciaginocchi e dell’etichetta indipendente Melanzine autoproduzioni, vive e lavora accompagnato dalla costante ossessione per le melanzane.

