Il film Doctor Strange nel Multiverso della Follia non potrà essere visto in anteprima per evitare spoiler o sorprese rivelate anzitempo.

I Marvel Studios e la Disney intendono riservare a Doctor Strange nel Multiverso della Follia un trattamento molto particolare, considerando che, al pari di film come Avengers: Endgame, il lungometraggio non potrà essere visto in anteprima, ma solo dalla premiere in poi di Los Angeles del 2 maggio.

A divulgare la notizia è stato Eirk Davis, che ha dichiarato:

La Disney darà al nuovo film sul Doctor Strange lo stesso trattamento riservato a Endgame ed a Star Wars. Nessuno potrà vedere il lungometraggio in maniera completa fino al 2 maggio. Le reazioni saranno quelle seguenti alla premiere. Le recensioni potranno essere pubblicate dalla mattina seguente. Tutto ciò è stato disposto per evitare che vengano svelati gli spoiler e le sorprese prima dell’uscita al cinema.

Perciò ci saranno da aspettarsi delle grandi sorprese nel nuovo Doctor Strange. Di sicuro sappiamo che ci sarà lo Xavier di Patrick Stewart. Questa è la sinossi ufficiale del film:

Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.