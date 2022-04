Apple: leakate le immagini del doppio caricatore sparito dai radar?

Non è passato molto da quando le pagine di 9to5Mac hanno fornito informazioni in merito a un doppio caricatore da 35 W di Apple sparito dai radar, visto che questo era stato per errore a quanto pare caricato sul sito ufficiale della compagnia, come approfondito qui.

Ora, in attesa di ottenere maggiori novità sulla questione, delle immagini sono arrivate in rete e hanno anticipato il design del dispositivo in questione, il quale a quanto pare sarà leggermente diverso dagli altri adattatori della compagnia, sia per quel che riguarda il design, sia per via di dimensioni a quanto pare particolarmente contenute.

Il tutto è stato fornito dalle pagine di ChargerLAB sulla piattaforma di Twitter, seppur non ci siano attualmente novità in merito alle fonti che avrebbero fornito il materiale, che potete ammirare grazie al Tweet presente qui di seguito.

#Apple is planning to release its first 35W dual USB-C charger.#ChargerLAB got the leaked pics of it. It adopts foldable prongs, and unlike other chargers, two USB-C ports are side by side. We’ll bring more information about this charger.#applecharger #tech #iPhone14 pic.twitter.com/wzyR7bdHdi — ChargerLAB (@chargerlab) April 12, 2022

A quanto pare, il dispositivo dovrebbe essere in grado di caricare velocemente molti dispositivi della compagnia, come anticipato dal documento di supporto emerso, ma non resterà che attendere un annuncio ufficiale che oramai sembra sempre più vicino per avere maggiori dettagli sulla questione, con magari un possibile evento vicino che ospiterà il prodotto.