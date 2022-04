Animali Fantastici: i segreti di Silente – Censurata in Cina una battuta gay

In Italia Animali Fantastici: I Segreti di Silente arriverà domani, 13 aprile, ma, nel frattempo, la distribuzione del lungometraggio ha creato problemi in Cina, dove una battuta gay è stata censurata, portando la Warner Bros. a rilasciare una dichiarazione ufficiale.

(ATTENZIONE: SPOILER SU ANIMALI FANTASTICI I SEGRETI DI SILENTE)

In Animali Fantastici: I Segreti di Silente ci sarebbe una battuta dello stesso Silente interpretato da Jude Law, che, riferendosi al Gellert Grindelwald di Mads Mikkelsen allude ad una relazione amorosa tra i due, avvenuta in passato. Le frasi pronunciate da Silente sarebbero “ero innamorato di te”, e “l’estate in cui io e Gellert c’innamorammo”.

La Warner Bros. ha rilasciato una dichiarazione relativa alla questione: