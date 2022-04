Xiaomi MIX Fold 2: la presunta dimensione degli schermi

In attesa del reveal ufficiale degli smartphone Xiaomi MIX Fold 2, sono emersi dei presunti dettagli in merito agli schermi dei dispositivi.

Non ci sono ancora stati dettagli ufficiali in merito agli smartphone Xiaomi MIX Fold 2, dei quali infatti il colosso cinese non ha an cora parlato. Sembra stando al noto leaker Digital Chat Station che il tutto verrà ufficializzato nel corso del mese di giugno, e ora ulteriori dettagli sono emersi.

Questa volta i leak in merito al dispositivo del colosso cinese puntano al nome in codice noto come zizhan, oltre che a uno schermo che dovrebbe avere delle dimensioni di 8 pollici, ovviamente parlando della versione estesa, con invece 6,5 pollici per quella classica.

Abbiamo infatti a che fare con un device che dovrebbe offrire un’apertura completa con forma in stile tablet in maniera simile a quanto visto con i Samsung Galaxy Z Fold del colosso sudcoreano, con però una presentazione completamente diversa in chiave Xiaomi.

Mentre non ci sono ancora dettagli relativi al prezzo, e siamo infatti in attesa di novità ufficiali da parte della compagnia, si parla della possibilità che all’interno venga incluso il chip top-end Snapdragon 8 Gen 1, seppur anche questo dettaglio sia ancora da confermare, assieme anche a tutte le altre specifiche tecniche del nuovo dispositivo non ancora annunciato.