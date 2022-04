Sonic 2 incassa 141 milioni di dollari al box-office

Sonic 2 ha aperto con il suo primo week-end al box-office negli Stati Uniti ed in molti Paesi incassando 141 milioni di dollari, diventando il film campione d’incassi a livello mondiale durante lo scorso fine settimana. Negli Stati Uniti Sonic 2 ha ottenuto 71 milioni di dollari, mentre negli altri Paesi ha guadagnato 70 milioni.

Oltre quindi alla cifra di 71 milioni degli USA, Sonic 2 ha ottenuto 6,3 milioni in Messico, 3,4 milioni in Brasile, 1,7 nella nostra Italia, 1,2 milioni in Argentina, 1,1 milioni a Panama. Mentre per quanto riguarda i Paesi in cui il film è già alla sua seconda settimana di proiezioni possiamo menzionare i 3,8 milioni del Regno Unito, i 3 milioni della Francia, i 2,1 milioni dell’Australia, gli 1,4 milioni della Germania.

Diretto nuovamente da Jeff Fowler, il film vede il ritorno di James Marsden e di Ben Schwartz come voce di Sonic, così come Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally e Jim Carrey nel ruolo del Dr. Robotnik, con Shemar Moore come new entry, Idris Elba come voce di Knuckles e Colleen O’Shaughnessey come voce di Tails.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic non vede l’ora di dimostrare che ha tutto ciò che serve per essere un vero eroe.

La nuova sfida non si fa attendere: il Dr. Robotnik è tornato con un nuovo alleato, Knuckles, che lo aiuterà nella ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere la civiltà. Con il suo nuovo compagno d’avventura Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.