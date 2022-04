Samsung offrirà fino a 512 GB in un solo banco di RAM DDR5

Il futuro delle RAM è di sicuro roseo, almeno per quel che riguarda il mondo desktop, con i dispositivi in questione che infatti si stanno evolvendo a vista d’occhio, sia per quel che riguarda le performance e sia per la possibilità di inserire grossi quantitativi di memoria in un solo slot, il che diventa via via realtà dalle nuove tecnologia.

Samsung sta lavorando proprio in tal senso, preparandosi al meglio alla nuova generazione delle DDR5 grazie a dei dispositivi particolarmente capienti, i quali permetteranno come confermato di possedere un totale di 512 GB di memoria su un solo banco di memoria.

La compagnia si configura attualmente come uno dei migliori produttori nel campo delle DDR4, e lavorando ai nuovi chip è riuscita a ridurre considerevolmente le dimensioni, connettendo il tutto attraverso la propria tecnologia, il che consente il collegamento di fino a 8 banchi insieme.

Per quel che riguarda la velocità, pare che il colosso sia riuscito nell’arduo traguardo di raggiungere i 6400Mbps, rendendo quindi i gioiellini fino al doppio più veloce rispetto a quanto visto con la scorsa generazione, con un’efficienza migliore del 30%.