Robert Englund: finite le riprese del film documentario sull’interprete di Freddy Krueger

Robert Englund è riconosciuto da tutti gli appassionati di horror come l’iconico Freddy Krueger di Nightmare on Elm Street, ed il film documentario Hollywood Dreams & Nightmares: The Robert Englund Story non vuole far altro che omaggiarne e raccontarne la carriera. Da poco si sono concluse le riprese del progetto.

Nel documentario Hollywood Dreams & Nightmares: The Robert Englund Story ci saranno delle interviste esclusive, oltre che allo stesso Robert Englund, anche a Lance Henriksen, Eli Roth, Tony Todd, Bill Moseley, Lin Shaye, Heather Langenkamp, ed a Nancy Booth, la moglie di lunga data dell’attore.

Il documentario è stato realizzato dalla Cult Screenings UK Ltd Production e dalla Unannounced Films. Le riprese del progetto si sono da poco concluse a Londra dopo due anni di lavorazione, e si è appena passati alla post-produzione. L’obiettivo sembra quello di proporre il documentario ad un festival.

Il progetto è diretto da Gary Smart (che ha già lavorato a Pennywise: The Story Of IT) ed è scritto da Neil Morris e dallo stesso Smart. La produzione è affidata a Smart, Christopher Griffiths (RoboDoc: The Story of Robocop), John Campopiano (Pennywise: The Story of IT), Adam Evans (Leviathan: The Story of Hellraiser), Michael Perez (Never Sleep Again! The Elm Street Legacy) e Hank Starrs (Hollywood Bulldogs: The Rise and Falls of the Great British Stuntman), ed il produttore esecutivo sarà Laurence Gornall.