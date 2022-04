Percy Jackson: Walker Scobell protagonista della serie Disney+

Walker Scobell, il giovanissimo attore che ha fatto da protagonista al film di Netflix intitolato The Adam Project, vestirà i panni del personaggio principale della serie TV di Disney+ su Percy Jackson. Si tratta di un progetto a cui parteciperà lo stesso autore dei romanzi della serie, Rick Riordan.

Al centro della storia di Percy Jackson, che avrà come protagonista Walker Scobell, ci sarà un ragazzino di 12 anni semidio che dovrà imparare a gestire i suoi poteri, soprattutto dopo che Zeus lo accuserà di avergli rubato il dardo. Percy dovrà viaggiare per l’America per ripristinare l’ordine dell’Olimpo.

Riordan e Jon Steinberg saranno gli sceneggiatori dell’episodio pilota, mentre James Bobin curerà la regia. Steinberg farà da supervisore assieme al suo partner di produzione Dan Shotz. Steinberg e Shotz saranno i produttori esecutivi assieme a Bobin, Riordan, Rebecca Riordan, Bert Salke, Monica Owusu-Breen, Jim Rowe ed Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell e D.J. Goldberg del The Gotham Group.

Dai primi due libri della saga di Percy Jackson sono stati tratti due film con Logan Lerman protagonista che hanno guadagnato complessivamente oltre 400 milioni di dollari.

