Moon Knight: scoperte le citazioni a Thor e Black Panther all’interno della serie

Grant Curtis, tra i produttori della nuova serie Marvel Moon Knight, poco prima dell’uscita dello show su Disney+, ci ha assicurato che non ci sarebbero stati, all’interno di essa, cameo e crossover diretti con altri supereroi del Marvel Cinematic Universe, per quanto il serial sia comunque parte di questo universo narrativo. Se aguzzate la vista, tuttavia, scoprirete un doppio easter egg che conferma che Moon Knight non è un’opera a parte.

In una scena, difatti, possiamo vedere la mole di tomi di storia e folklore antico posseduti da Steven Grant, e tra questi libri due, in particolare, possono attirare l’attenzione, se si ha un grande occhio per i dettagli… si tratta infatti di What’s Old Is New Again: Asgard e History of Wakanda. Il primo potrebbe anche essere un libro di mitologia qualunque, ma sappiamo che, con l’avvento di Thor e, anni dopo, degli asgardiani stessi, Asgard non è più mitologia per i terrestri ma realtà; il secondo tomo, invece, è fin troppo specifico sul mitico paese originario di Black Panther.

Certo, si tratta di piccolezze, ma pur sempre simpatici easter egg, ben piazzati: ce ne saranno altri, nelle prossime puntate? Lo scopriremo presto.

